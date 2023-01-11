Ситуация критическая: в Соледаре позиции постоянно переходят из рук в руки — CNN

Январь, 11 в 8:42

В Соледаре Донецкой области очень сложная ситуация. Позиции постоянно занимаются и перезанимаются, никто не может точно сказать, кто что контролирует.

Об этом рассказал CNN военный из 46 аэромобильной бригады, защищающей Соледар.

По его словам, ситуация в городе “критическая”, а количество погибших сейчас настолько велико, что их “никто не считает”.

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— Ситуация критическая. Трудно. Мы держимся до последнего, – сказал военный.

Воин рассказал, что по состоянию на вечер вторника было непонятно, какую часть города удерживали россияне.

– Никто не может точно сказать, кто что держит, потому что никто ничего не знает наверняка. В городе есть огромная серая зона, которую все утверждают, что контролируют, но это просто пустые слова, — добавил солдат.

Военный также рассказал, что ряды бойцов в Соледаре пополняются, бои за город продолжаются.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара, подступы к ВСУ уже усеяны телами погибших оккупантов.