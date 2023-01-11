Январь, 11 в 8:03

Даже гипотетический захват Соледара в Донецкой области не будет свидетельствовать о том, что российским войскам удастся сразу окружить Бахмут.

Такой прогноз был озвучен аналитиками Института изучения войны (ISW).

Эксперты опровергли заявления нескольких российских источников о захвате города, что всего в 10 км севернее Бахмута.

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Специалисты обратили внимание, что эту информацию не подтвердил и владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин, заявив, что его силы не могут преодолеть согласованное сопротивление ВСУ.

– По состоянию на 10 января ISW фиксировал лишь визуальное подтверждение, что силы Вагнера – в центре Соледара. Однако реальность пошагового контроля над местностью в Соледаре омрачается динамичным характером городских боев, – отмечают специалисты.

Напомним, что вечером 10 января в пресс-службе 46 отдельной десантно-штурмовой бригады, что защищает Соледар, сообщили, что ситуация в городе очень сложная, но управляемая.

Украинские защитники подчеркнули, что оставляют только то, что считают нецелесообразным удерживать. И это только их решение.

Отдельно украинские военные прокомментировали видео, обнародованное наемниками ПВК Вагнера, что свидетельствует о якобы контроле центра Соледара.

В 46 отдельной десантно-штурмовой бригаде посоветовали любителям поснимать видео, которые стремятся это выдать за продвижение и окружение ВСУ, заняться настоящим мужским делом и перестать прятаться в подвалах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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