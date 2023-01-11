Ситуація критична: у Соледарі позиції постійно переходять із рук у руки – CNN
У Соледарі Донецької області дуже складна ситуація. Позиції постійно займаються і перезаймаються, ніхто не може точно сказати, хто що контролює.
Про це розповів CNN військовий із 46-ї аеромобільної бригади, яка захищає Соледар.
За його словами, ситуація у місті “критична”, а кількість загиблих зараз настільки велика, що їх “ніхто не рахує”.
– Ситуація критична. Важка. Ми тримаємось до останнього, – сказав військовий.
Воїн розповів, що станом на вечір вівторка було незрозуміло, яку частину міста утримували росіяни.
– Ніхто не може точно сказати, хто що тримає, тому що ніхто нічого не знає напевно. У місті є величезна сіра зона, яку всі стверджують, що контролюють, але це просто пусті слова, – додав солдат.
Військовий також розповів, що ряди бійців у Соледарі поповнюються, бої за місто продовжуються.
Раніше у Міноборони України повідомили, що тривають важкі бої за утримання Соледару, підступи до ЗСУ вже усіяні тілами загиблих окупантів.