Ситуація критична: у Соледарі позиції постійно переходять із рук у руки – CNN

Січень, 11 в 8:42

У Соледарі Донецької області дуже складна ситуація. Позиції постійно займаються і перезаймаються, ніхто не може точно сказати, хто що контролює.

Про це розповів CNN військовий із 46-ї аеромобільної бригади, яка захищає Соледар.

За його словами, ситуація у місті “критична”, а кількість загиблих зараз настільки велика, що їх “ніхто не рахує”.

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– Ситуація критична. Важка. Ми тримаємось до останнього, – сказав військовий.

Воїн розповів, що станом на вечір вівторка було незрозуміло, яку частину міста утримували росіяни.

– Ніхто не може точно сказати, хто що тримає, тому що ніхто нічого не знає напевно. У місті є величезна сіра зона, яку всі стверджують, що контролюють, але це просто пусті слова, – додав солдат.

Військовий також розповів, що ряди бійців у Соледарі поповнюються, бої за місто продовжуються.

Раніше у Міноборони України повідомили, що тривають важкі бої за утримання Соледару, підступи до ЗСУ вже усіяні тілами загиблих окупантів.