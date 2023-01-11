Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Львова – що відомо

Січень, 11 в 13:23

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 грудня, перебуває з візитом у Львові.

Як повідомив сам глава держави у соціальних мережах, свій візит до цього міста він розпочав із вшанування пам’яті українських воїнів.

— Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні! – наголосив президент.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що Зеленський відвідав Марсове поле на Личаківському кладовищі, де вшанував пам’ять полеглих у війні.

Під час робочої поїздки на Львівщину Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю. Також було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях. Під час наради було заслухано інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Президент також підкреслив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

Згодом стало відомо, що до Львова з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда, у якого відбулася зустріч із Зеленським.

Фото: Максим Козицький