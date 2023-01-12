Январь, 12 в 8:46

Президент Польши Анджей Дуда после возвращения из поездки во Львов и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Польша готова передать Украине танки Leopard в составе международной коалиции.

Об этом сообщает Польское радио.

Во Львове Анджей Дуда вместе с Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой провели переговоры, которые касались обороны Украины и безопасности восточной части Европы.

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— Мы говорили о том, как мы будем поддерживать Украину — потому что Украина сегодня нуждается в этой поддержке… Каждый день в Украине умирают люди; каждый день гибнут мирные жители, каждый день гибнут украинские солдаты, защищая Родину. Поэтому мы сказали и заявили президенту Украины, что будем поддерживать Украину политически на ее пути в Европейский союз, а также на пути в НАТО, в том числе в связи с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, — сказал президент Дуда.

Он также подтвердил, что Польша готова передать Украине танки Leopard. И вместе с Литвой будут лоббировать в НАТО, чтобы страны-члены предоставил Украине особые гарантии безопасности.

— Мы готовы передать нашу часть, которой будет рота танков Leopard-2 в модификации А4, в составе международной коалиции. Мы будем добиваться на международной арене, чтобы эта коалиция была создана целым рядом стран, которые внесут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать более крупную танковую часть, — сказал Анджей Дуда.

По словам Дуды, рота — это небольшое подразделение, символическое. Но если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или еще более крупная воинская часть, которая реально будет иметь большое боевое значение в обороне Украины.

— Это то, чего мы хотим добиться, — заявил президента Польши Анджей Дуда.

Он выразил надежду, что такое оснащенное Украины техникой, в частности танками Leopard, соответствующей стандартам НАТО, сможет создать серьезную блокаду, железную стену для российской агрессии против Украины.