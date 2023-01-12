Січень, 12 в 8:46

Президент Польщі Анджей Дуда після повернення з поїздки до Львова та зустрічі із президентом Володимиром Зеленським заявив, що Польща готова передати Україні танки Leopard у складі міжнародної коаліції.

Про це повідомляє Польське радіо.

У Львові Анджей Дуда разом із Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою провели переговори, які стосувалися оборони України та безпеки східної частини Європи.

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– Ми говорили про те, як ми підтримуватимемо Україну – тому що Україна сьогодні потребує цієї підтримки… Щодня в Україні вмирають люди; щодня гинуть мирні жителі, щодня гинуть українські солдати, захищаючи Батьківщину. Тому ми сказали і заявили президенту України, що підтримуватимемо Україну політично на її шляху до Європейського Союзу, а також на шляху до НАТО, зокрема у зв’язку з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі, – сказав президент Дуда.

Він також підтвердив, що Польща готова передати Україні танки Leopard. І разом з Литвою лобіюватиме в НАТО, щоб країни-члени надали Україні особливі гарантії безпеки.

– Ми готові передати нашу частину, якою буде рота танків Leopard-2 у модифікації А4, у складі міжнародної коаліції. Ми домагатимемося на міжнародній арені, щоб ця коаліція була створена цілою низкою країн, які зроблять свій внесок у вигляді танків, щоб можна було створити більшу танкову частину, – сказав Анджей Дуда.

За словами Дуди, рота – це невеликий підрозділ, символічний. Але якщо таких рот буде більше, то буде створено бригадну бойову групу або ще більшу військову частину, яка реально матиме велике бойове значення в обороні України.

– Це те, чого ми хочемо досягти, – заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Він висловив сподівання, що таке оснащення України технікою, зокрема танками Leopard, що відповідає стандартам НАТО, зможе створити серйозну блокаду, залізну стіну для російської агресії проти України.