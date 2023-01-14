Фонд Притулы показал, как украинский дрон-разведчик Shark работает над Донецком
Благотворительный Фонд Сергея Притулы показал, как работает украинский БПЛА-разведчик Shark.
Соответствующее видео появилось на странице фонда в социальных сетях. В ролике можно увидеть, как беспилотник ведет разведку и ищет враждебные цели над Донецком.
— Качество изображения и зум поражают, конечно! Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких поразительных глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом, — говорится в сообщении.
А так працює український БПЛА-розвідник SHARK!Сейчас смотрят
Маємо перше відео використання цього безпілотника у бойових умовах. Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. pic.twitter.com/eEeYpEkjmM
— Serhiy Prytula Charity Foundation (@CharityPrytula) January 13, 2023
Shark – это беспилотный комплекс от компании Укрспецсистемс, его представили в октябре прошлого года.
БПЛА способен вести глубинную аэроразведку и корректировать огонь из дальнобойного вооружения, в частности РСЗО HIMARS.
Также дрон обеспечивает возможность полностью автономной разведки, наблюдения, четкой идентификации и распознавания с большого расстояния на значительной высоте.
Фото: Повернись живим