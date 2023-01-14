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Факты / Україна

Фонд Притулы показал, как украинский дрон-разведчик Shark работает над Донецком

Валентина Чорна, редактор ленты
Shark

Благотворительный Фонд Сергея Притулы показал, как работает украинский БПЛА-разведчик Shark.

Соответствующее видео появилось на странице фонда в социальных сетях. В ролике можно увидеть, как беспилотник ведет разведку и ищет враждебные цели над Донецком.

— Качество изображения и зум поражают, конечно! Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких поразительных глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом, — говорится в сообщении.

Shark – это беспилотный комплекс от компании Укрспецсистемс, его представили в октябре прошлого года.

БПЛА способен вести глубинную аэроразведку и корректировать огонь из дальнобойного вооружения, в частности РСЗО HIMARS.

Также дрон обеспечивает возможность полностью автономной разведки, наблюдения, четкой идентификации и распознавания с большого расстояния на значительной высоте.

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Фото: Повернись живим

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