Январь, 13 в 23:47

Благотворительный Фонд Сергея Притулы показал, как работает украинский БПЛА-разведчик Shark.

Соответствующее видео появилось на странице фонда в социальных сетях. В ролике можно увидеть, как беспилотник ведет разведку и ищет враждебные цели над Донецком.

— Качество изображения и зум поражают, конечно! Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких поразительных глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом, — говорится в сообщении.

А так працює український БПЛА-розвідник SHARK! Сейчас смотрят Маємо перше відео використання цього безпілотника у бойових умовах. Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. pic.twitter.com/eEeYpEkjmM — Serhiy Prytula Charity Foundation (@CharityPrytula) January 13, 2023

Shark – это беспилотный комплекс от компании Укрспецсистемс, его представили в октябре прошлого года.

БПЛА способен вести глубинную аэроразведку и корректировать огонь из дальнобойного вооружения, в частности РСЗО HIMARS.

Также дрон обеспечивает возможность полностью автономной разведки, наблюдения, четкой идентификации и распознавания с большого расстояния на значительной высоте.

Фото: Повернись живим