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Факти / Україна

Фонд Притули показав, як український дрон-розвідник Shark працює над Донецьком

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Shark

Благодійний Фонд Сергія Притули показав, як працює український БПЛА-розвідник Shark.

Відповідне відео з’явилось на сторінці фонду у соціальних мережах. У ролику можна побачити, як безпілотник проводить розвідку та шукає ворожі цілі над Донецьком.

– Якість зображення та зум вражають, звісно! Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких разючих очей у небі в наших захисників було більше, долучайтеся донатом, – йдеться у повідомленні.

Shark – це безпілотний комплекс від компанії Укрспецсистемс, його представили у жовтні минулого року.

БПЛА здатен вести глибинну аеророзвідку та коригувати вогонь із далекобійного озброєння, зокрема, РСЗВ HIMARS.

Також дрон забезпечує можливість повністю автономної розвідки, спостереження, чіткої ідентифікації та розпізнавання з великої відстані на значній висоті.

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Фото: Повернись живим

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