Січень, 13 в 23:47

Благодійний Фонд Сергія Притули показав, як працює український БПЛА-розвідник Shark.

Відповідне відео з’явилось на сторінці фонду у соціальних мережах. У ролику можна побачити, як безпілотник проводить розвідку та шукає ворожі цілі над Донецьком.

– Якість зображення та зум вражають, звісно! Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких разючих очей у небі в наших захисників було більше, долучайтеся донатом, – йдеться у повідомленні.

А так працює український БПЛА-розвідник SHARK! Зараз дивляться Маємо перше відео використання цього безпілотника у бойових умовах. Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. pic.twitter.com/eEeYpEkjmM — Serhiy Prytula Charity Foundation (@CharityPrytula) January 13, 2023

Shark – це безпілотний комплекс від компанії Укрспецсистемс, його представили у жовтні минулого року.

БПЛА здатен вести глибинну аеророзвідку та коригувати вогонь із далекобійного озброєння, зокрема, РСЗВ HIMARS.

Також дрон забезпечує можливість повністю автономної розвідки, спостереження, чіткої ідентифікації та розпізнавання з великої відстані на значній висоті.

Фото: Повернись живим