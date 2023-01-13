Январь, 13 в 16:30

Разработка отечественного дрона с дальностью поражения более 1 тыс. км и возможностью нагрузки до 75 кг перешла к такому этапу, когда ничего нельзя рассказывать.

Об этом заявила пресс-секретарь государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад.

Компания провела ряд испытаний БПЛА. Последнее о влиянии РЭБ тоже недавно было завершено.

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— На сегодня проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более 1 тыс. км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к большому сожалению, говорить сейчас ничего не можем, — сказала Сад.

В декабре 2022 года в Укроборонпроме сообщали, что разработка собственного ударного беспилотника на последней стадии.

Фото: Укроборонпром