Под Бахмутом ВСУ уничтожили несколько штурмовых групп вагнеровцев — ГПСУ

Январь, 13 в 14:23

Украинские пограничники под Бахмутом Донецкой области уничтожили несколько штурмовых групп ПВК Вагнера, которые пытались захватить опорные пункты Сил обороны Украины.

— Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к городу-крепости Бахмут наносят сокрушительные потери оккупантам. Вчера за день штурмовые группы в составе российских “вагнеровцев” лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города, — сообщает ГПСУ.

Отмечается, что наемники РФ то и дело штурмовали один и тот же рубеж обороны.

Пограничники остановили врага сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия. Все атаки противника были отбиты, оккупанты потеряли 9 человек убитыми и около 16 ранеными.

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К слову, ранее в Офисе президента заявили, что Россия могла положить под Бахмутом и Соледаром в Донецкой области до 20 тыс. солдат.