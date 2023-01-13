Під Бахмутом ЗСУ знищили декілька штурмових груп вагнерівців – ДПСУ

Січень, 13 в 14:23

Українські прикордонники під Бахмутом Донецької області знищили кілька штурмових груп ПВК Вагнера, які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.

– Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на підступах до міста-фортеці Бахмут завдають нищівних втрат окупантам. Учора за день штурмові групи у складі російських вагнерівців лобовими атаками намагалися захопити опорні пункти прикордонних підрозділів біля міста, – повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що найманці РФ раз у раз штурмували один і той самий рубіж оборони.

Прикордонники зупинили ворога зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї. Усі атаки ворога були відбиті. Окупанти втратили 9 осіб убитими та близько 16 пораненими.

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До речі, раніше в Офісі президента заявили, що Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром на Донеччині до 20 тис. солдатів.