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Факти / Україна

Під Бахмутом ЗСУ знищили декілька штурмових груп вагнерівців – ДПСУ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Під Бахмутом ЗСУ знищили декілька штурмових груп вагнерівців – ДПСУ

Українські прикордонники під Бахмутом Донецької області знищили кілька штурмових груп ПВК Вагнера, які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.

– Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на підступах до міста-фортеці Бахмут завдають нищівних втрат окупантам. Учора за день штурмові групи у складі російських вагнерівців лобовими атаками намагалися захопити опорні пункти прикордонних підрозділів біля міста, – повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що найманці РФ раз у раз штурмували один і той самий рубіж оборони.

Прикордонники зупинили ворога зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї. Усі атаки ворога були відбиті. Окупанти втратили 9 осіб убитими та близько 16 пораненими.

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До речі, раніше в Офісі президента заявили, що Росія могла втратити під Бахмутом та Соледаром на Донеччині до 20 тис. солдатів.

Джерело: Держприкордонслужба
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