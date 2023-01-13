У Пентагоні оцінили можливість наступу російських військ з Білорусі

Січень, 13 в 10:07

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що наразі немає ознак підготовки наступу з Білорусі.

За його словами, США продовжують стежити за ситуацією у Білорусі.

– Ми знаємо, що російські сили проводили навчання з білоруськими військами, але сьогодні немає ознак якихось наступальних дій, які здаються неминучими. Але знову ж таки ми продовжуватимемо уважно стежити, — сказав він на брифінгу.

До речі, раніше військовий експерт Том Купер заявляв, що російських угруповань у Білорусі недостатньо, аби РФ могла піти у новий наступ на Київ та інші міста у лютому.

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Проте 7 січня супутник зафіксував ЗРК С-300/400, ЗРПК Панцир та іншу техніку на білоруському військовому аеродромі Зябрівка у Гомельській області, недалеко від кордону з Україною.