Январь, 13 в 12:43

Украина де-факто стала членом НАТО, поскольку западные страны, когда-то обеспокоенные тем, что предоставление военной помощи украинцам может быть воспринято Россией как эскалация, изменили свой подход к мышлению, считает министр обороны Алексей Резников.

Об этом он заявил в интервью британской телерадиокомпании BBC.

Алексей Резников уверен, что Вооруженные силы Украины все же получит долгожданное необходимое вооружение, в том числе танки и истребители, поскольку и Украина, и Россия, похоже, весной готовятся к новым наступлениям.

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— Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать, — отметил Резников.

Украина в течение многих лет стремилась стать членом военного союза США, Канады и 28 европейских стран. А российское руководство утверждает, что они воюют с НАТО в Украине, поскольку Запад поставляет ВСУ оружие.

А президент РФ Владимир Путин неоднократно называл это угрозой для России. Именно поэтому полномасштабное вторжение в Украину российский диктатор называет войну экзистенциальной битвой против западных стран, которые якобы хотят ослабить Россию.

Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк заявил, что убежден в ускоренном вступлении Украины в НАТО после победы.