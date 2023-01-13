Січень, 13 в 12:43

Україна де-факто стала членом НАТО, оскільки західні країни, колись стурбовані тим, що надання військової допомоги українцям Росія може сприйняти як ескалацію, змінили свій підхід до ситуації, вважає міністр оборони Олексій Резніков.

Про це він заявив в інтерв’ю британській телерадіокомпанії BBC.

Олексій Резніков упевнений, що Збройні сили України все ж таки отримають довгоочікуване необхідне озброєння, зокрема танки та винищувачі, оскільки й Україна, і Росія, схоже, навесні готуються до нових наступів.

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– Україна як країна та Збройні сили України стали членом НАТО. Де-факто, але поки не де-юре (за законом). Тому що у нас є зброя та розуміння, як її використати, – зазначив Резніков.

Україна протягом багатьох років прагнула стати членом військового союзу США, Канади та 28 європейських країн.

Російське керівництво стверджує, що вони воюють із НАТО в Україні, оскільки Захід постачає ЗСУ зброю. А Володимир Путін неодноразово називав це загрозою для Росії. Саме тому повномасштабне вторгнення в Україну російський диктатор називає екзистенційною битвою проти західних країн, які нібито хочуть послабити РФ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк заявив, що переконаний у пришвидшеному вступі України до НАТО після перемоги.