Январь, 14 в 22:26

Российская Федерация совершила теракт в Днепре, атаковав жилую многоэтажку той же ракетой, которой била по торговому центру в Кременчуге.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, такой же ракетой Россия устроила теракт, когда ударила по торговому центру в Кременчуге несколько месяцев назад.

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— Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре — это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего было пять пусков этих ракет, — сказал Юрий Игнат.

Представитель ВС ВСУ сообщил, что ракета Х-22 имеет боевую часть 950 килограммов.

— Ее называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди… Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту, — сказал он.

Юрий Игнат также заявил, что в течение 14 января по Киеву и Харькову Россия нанесла удары зенитными ракетами, предназначенными для поражения воздушных целей.

— Почему это террористы, почему это нелюди? Потому что начали (бить, — Ред.) ракетами, которые есть зенитные, С-400 или С-300. Уже установлен тип ракет, которыми били по Киеву. Это те ракеты, которыми бьют постоянно по восточным регионам нашего государства, это и Харьковщина, Николаевщина, Днепропетровщина страдает фактически ежедневно от этих ракет. Видите, уже и с северного направления начались эти нападения, — сказал он.

Он добавил, что военные называют эти зенитные ракеты оружием террористов.

— Эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей с тысячами поражающих элементов для того, чтобы уничтожать самолет, ракету, БПЛА или вертолет. Эти обломки летят на сотни метров, поражают мирное население. По городам стрелять — это чистой воды терроризм. Этими ракетами сегодня били по Киеву. И по Харькову тоже были в эти сутки удары именно этими комплексами, — сказал Юрий Игнат.

В то же время представитель ВС ВСУ добавил, что в России все еще остаются производственные мощности ракет Калибр и Х-101, поэтому заявления о том, что это оружие в РФ заканчивается — не соответствует действительности.

Россия нанесла удары по украинским городам — Киев, Харьков, Одесса, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и других населенных пунктах.

Кроме того, враг нанес удар по многоквартирному дому в Днепре и частном секторе в Кривом Роге Днепропетровской области. Известно, что в Днепре сейчас по меньшей мере девять погибших и более 60 раненых. В Кривом Роге в результате удара РФ погиб один человек, еще один — пострадал.

Фото: Wikipedia