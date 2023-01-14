Збито 25 ракет, зруйнований будинок у Дніпрі: наслідки ракетної атаки РФ 14 січня
Росія знову здійснила терористичний масований ракетний обстріл на території України з метою вбити якнайбільше людей та завдати якомога сильнішої шкоди об’єктам критичної інфраструктури.
Зокрема, потужні вибухи вдень 14 січня прогриміли у столиці, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Черкаській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях.
За попередніми даними, майже всюди відпрацювала протиповітряна оборона, знищивши ворожі ракети, проте зафіксовано й влучання по житловому будинку та об’єктах критичної інфраструктури.
Дніпропетровська область
У Дніпрі зруйновано цілий під’їзд у багатоповерховому житловому будинку. Під завалами будівлі чути крики людей, жителів знімають за допомогою кранів – вони сигналізують ліхтарями та мобільними телефонами.
Вже відомо про п’ятьох загиблих, ще 39 людей зазнали поранень, серед яких сімох дітей, внаслідок російського терору.
Під уламками зруйнованого будинку в Дніпрі ще залишаються мирні люди. Наразі триває рятувальна операція.
Завали у Дніпрі будуть розбирати всю ніч, повідомляє мер міста. Він також зазначив, що на місці поганий зв’язок – цілий район повністю знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення після ракетних ударів.
– Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну, – наголошує президент України Володимир Зеленський.
Водночас у Кривому Розі спрацювала протиповітряна оборона, повідомляє ОВА. У військовій адміністрації закликають жителів не знімати роботу ППО, зберігаючи інформаційну тишу в соціальних мережах.
Попередньо відомо, що у Кривому Розі збито чотири ракети. Одна людина загинула та ще одна поранена, повідомляє ОВА.
Одна ракета влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури, ще шість приватних будинків пошкоджено.
Івано-Франківська область
В Івано-Франківській області зафіксовано ракетні удари по енергетичному об’єкту, повідомляє обласна військова адміністрація. За даними ОВА, дві російські ракети збили сили протиповітряної оборони.
За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. Під час повітряної тривоги всі працівники перебували в укриттях, наголошують в ОВА.
Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч з інфраструктурним об’єктом вдалося завчасно перекрити для проїзду автомобілів.
Вінницька область
У Вінницькій області одна з ракет потрапила в об’єкт критичної інфраструктури, стверджує начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, три ракети в області вдалося збити українським захисникам.
Харківська область
На Харківщині РФ двічі вдарила ракетами, влучивши в об‘єкт критичної інфраструктури. В ОВА попереджають, що можливі аварійні відключення електропостачання у місті та населених пунктах області.
Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням на території регіону.
Львівська область
У Львівській області відпрацювали сили протиповітряної оборони. Проте ворог все ж влучив по об‘єкту критичної інфраструктури.
Також можуть виникнути перебої у постачанні світла та води. На місцях працюють фахівці, які ліквідовують наслідки ракетних ударів.
Київ та область
Вранці 14 січня у Києві прогриміли вибухи у Дніпровському та Голосіївському районах, після чого було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідували рятувальники.
Протиповітряна оборона у столиці спрацювала ефективно — не зафіксовано ударів по об’єктах критичної інфраструктури, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
– Так виглядає чергова агонія скажених терористів. Запустити десятки ракет по мирних містах, по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, керуючись осатанілим прагненням усе знищити та зруйнувати. Усе — від безсилля та слабкості. У підсумку, це прагнення знищить саму РФ, – прокоментував очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук ракетну атаку.
Під час ранкової атаки 14 січня зафіксовано влучання у житлову забудову в селі Копилів на Київщині. У будинках місцевих мешканців вибито вікна.
Інші області
Попередньо, в інших областях України ефективно відпрацювали сили протиповітряної оборони. Українським воїнам вдалося збити щонайменше 25 з 38 ракет різних типів, які росіяни запустили по території України 14 січня.
За даними Повітряних сил ЗСУ, вранці 14 січня зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку РФ атакувала столицю.
Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети Калібр та керовані авіаційні Х-59 по об’єктах критичної інфраструктури України.