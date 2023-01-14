Січень, 14 в 19:01

Росія знову здійснила терористичний масований ракетний обстріл на території України з метою вбити якнайбільше людей та завдати якомога сильнішої шкоди об’єктам критичної інфраструктури.

Зокрема, потужні вибухи вдень 14 січня прогриміли у столиці, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Черкаській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій областях.

За попередніми даними, майже всюди відпрацювала протиповітряна оборона, знищивши ворожі ракети, проте зафіксовано й влучання по житловому будинку та об’єктах критичної інфраструктури.

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Дніпропетровська область

У Дніпрі зруйновано цілий під’їзд у багатоповерховому житловому будинку. Під завалами будівлі чути крики людей, жителів знімають за допомогою кранів – вони сигналізують ліхтарями та мобільними телефонами.

Вже відомо про п’ятьох загиблих, ще 39 людей зазнали поранень, серед яких сімох дітей, внаслідок російського терору.

Під уламками зруйнованого будинку в Дніпрі ще залишаються мирні люди. Наразі триває рятувальна операція.

Завали у Дніпрі будуть розбирати всю ніч, повідомляє мер міста. Він також зазначив, що на місці поганий зв’язок – цілий район повністю знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення після ракетних ударів.

– Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну, – наголошує президент України Володимир Зеленський.

Водночас у Кривому Розі спрацювала протиповітряна оборона, повідомляє ОВА. У військовій адміністрації закликають жителів не знімати роботу ППО, зберігаючи інформаційну тишу в соціальних мережах.

Попередньо відомо, що у Кривому Розі збито чотири ракети. Одна людина загинула та ще одна поранена, повідомляє ОВА.

Одна ракета влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури, ще шість приватних будинків пошкоджено.

Івано-Франківська область

В Івано-Франківській області зафіксовано ракетні удари по енергетичному об’єкту, повідомляє обласна військова адміністрація. За даними ОВА, дві російські ракети збили сили протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. Під час повітряної тривоги всі працівники перебували в укриттях, наголошують в ОВА.

Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч з інфраструктурним об’єктом вдалося завчасно перекрити для проїзду автомобілів.

Вінницька область

У Вінницькій області одна з ракет потрапила в об’єкт критичної інфраструктури, стверджує начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, три ракети в області вдалося збити українським захисникам.

Харківська область

На Харківщині РФ двічі вдарила ракетами, влучивши в об‘єкт критичної інфраструктури. В ОВА попереджають, що можливі аварійні відключення електропостачання у місті та населених пунктах області.

Зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням на території регіону.

Львівська область

У Львівській області відпрацювали сили протиповітряної оборони. Проте ворог все ж влучив по об‘єкту критичної інфраструктури.

Також можуть виникнути перебої у постачанні світла та води. На місцях працюють фахівці, які ліквідовують наслідки ракетних ударів.

Київ та область

Вранці 14 січня у Києві прогриміли вибухи у Дніпровському та Голосіївському районах, після чого було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Пожежу на нежитловому об‘єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідували рятувальники.

Протиповітряна оборона у столиці спрацювала ефективно — не зафіксовано ударів по об’єктах критичної інфраструктури, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

– Так виглядає чергова агонія скажених терористів. Запустити десятки ракет по мирних містах, по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, керуючись осатанілим прагненням усе знищити та зруйнувати. Усе — від безсилля та слабкості. У підсумку, це прагнення знищить саму РФ, – прокоментував очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук ракетну атаку.

Під час ранкової атаки 14 січня зафіксовано влучання у житлову забудову в селі Копилів на Київщині. У будинках місцевих мешканців вибито вікна.

Інші області

Попередньо, в інших областях України ефективно відпрацювали сили протиповітряної оборони. Українським воїнам вдалося збити щонайменше 25 з 38 ракет різних типів, які росіяни запустили по території України 14 січня.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вранці 14 січня зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку РФ атакувала столицю.

Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети Калібр та керовані авіаційні Х-59 по об’єктах критичної інфраструктури України.