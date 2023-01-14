Январь, 14 в 16:00

После оглашения воздушной тревоги 14 января сообщали о звуках взрывов в Кривом Роге, Днепре и Синельниковском районе Днепропетровской области.

Обновлено в 16.40. Руководитель ОВА Днепропетровщины Дмитрий Резниченко сообщил, что в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре предварительно есть десять раненых, двое из них — дети.

Еще трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Сейчас смотрят

Обновлено в 16.00. В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. Об этом сообщили в Офисе президента.

Разрушен, по меньшей мере, один подъезд, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день.

На месте работают спасательные службы, пожарные и полицейские.

О звуках взрывов сообщалось в Одессе во время тревоги. В Одесской райгосадминистрации подтвердили, что над Одесским районом работает ПВО.

Также о звуках взрывов сообщают в Винницкой области после оглашения воздушной тревоги. Местные жители говорят, что громко было за Винницей.