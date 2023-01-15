Січень, 14 в 22:26

Російська Федерація здійснила теракт у Дніпрі, атакувавши житлову багатоповерхівку тією самою ракетою, якою била по торговому центру в Кременчуці.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, такою самою ракетою Росія влаштувала теракт, коли вдарила по торговому центру в Кременчуку кілька місяців тому.

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– Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дальнього бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом було п’ять пусків цих ракет, – сказав Юрій Ігнат.

Речник ПС ЗСУ повідомив, що ракета Х-22 має бойову частину 950 кілограмів.

– Її називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту, – сказав він.

Юрій Ігнат також заявив, що протягом 14 січня по Києву й Харкову Росія завдала ударів зенітними ракетами, що призначені для ураження повітряних цілей.

– Чому це терористи, чому це нелюди? Тому що почали (бити, – Ред.) ракетами, які є зенітні, С-400 або С-300. Вже встановлено тип ракет, якими били по Києву. Це ті ракети, якими б’ють постійно по східних регіонах нашої держави, це й Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина страждає фактично щодня від цих ракет. Бачите, вже і з північного напрямку почалися ці напади, – сказав він.

Він додав, що військові називають ці зенітні ракети зброєю терористів.

– Ці ракети призначені для ураження повітряних цілей з тисячами вражаючих елементів для того, щоб знищувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер. Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти – це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами, – сказав Юрій Ігнат.

Водночас речник ПС ЗСУ додав, що у Росії все ще залишаються виробничі потужності ракет Калібр та Х-101, тому заяви про те, що ця зброя у РФ закінчується – не відповідає дійсності.

Росія завдала ударів по українських містах – Київ, Харків, Одеса, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інших населених пунктах.

Крім того, ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі та приватному секторі у Кривому Розі Дніпропетровської області. Відомо, що у Дніпрі наразі щонайменше дев’ять загиблих і понад 60 поранених. У Кривому Розі внаслідок удару РФ загинула одна людина, ще одна – постраждала.

Фото: Wikipedia