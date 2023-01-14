Січень, 14 в 12:15

У Києві у результаті ракетної атаки було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань та загоряння. Всі екстрені служби працюють на місці. Постраждалих немає.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.

Оновлено о 12.15. Заступника Київського міського голови Володимир Бондаренко повідомив в ефірі Єдиних новин, що не було критичних влучань в об’єкти інфраструктури. Жертв та постраждалих також немає.

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Він уточнив, що падіння уламків ракет в Голосіївському районі і пожежа не пов’язані. За його словами, “це була інша точка”.

– Що стосується ракетних ударів, поки що стратегічна авіація країни-терориста знаходиться в повітрі і декілька ракетоносіїв (на бойовому чергуванні – Ред.) в морі. Тож не варто ігнорувати сигналів повітряної тривоги, – розповів Бондаренко.

Оновлено о 12.00. У Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 кв.м та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.

Оновлено о 10.47. У Голосіївському районі столиці виникла пожежа на нежитловому об‘єкті. Його локалізували.

– Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 10.40. У Дарницькому районі уламки ракети пошкодили дві авто. Попередньо без постраждалих. Також уламками пошкодило нежитлову будівлю в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих.

У КМВА підтвердили ракетну атаку по столиці.

– Є влучання в об’єкт інфраструктури. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації, – йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці.

– У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає, – написав він.

Після вибухів у Києві спостерігаються перебої з напругою.

Варто зауважити, що повітряна тривога у Києві та області була оголошена за кілька хвилин після гучних звуків.

Нагадаємо, що сьогодні зранку 14 січня Росія ракетами системи С-300 обстріляла Харків, є два “прильоти” в Індустріальному районі. Вгатили по інфраструктурі.

14 січня з самого ранку у Запоріжжі також пролунало кілька потужних вибухів.