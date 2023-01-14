Откуда РФ могла ударить по Киеву 14 января и каким оружием: объяснение Воздушных сил

Январь, 14 в 11:37

14 января РФ атаковала Киев ракетами, которые летели с северного направления по баллистической траектории.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

– Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали, — отметил он.

По словам Игната, специалисты будут изучать обломки, в результате чего можно будет установить, какой тип ракет применил враг. Но очевидно, что это были либо баллистические ракеты, либо летящие по баллистической траектории зенитные ракеты С-300.

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Он отметил, что оповещение о ракетной опасности поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников.

Игнат подчеркнул, что, к сожалению, у ВСУ нет эффективных средств по выявлению и уничтожению баллистических ракет.

Спикер Воздушных сил также подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 сейчас в воздухе. Неизвестно, совершат ли они пуски ракет, их полет отслеживается.