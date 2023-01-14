Січень, 14 в 13:54

Український лідер Володимир Зеленський хоче особисто відвідати ООН та виступити на засіданні Генеральної асамблеї напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого. Все залежить від ситуації з безпекою.

Про це розповіла в інтерв’ю агентству АР перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, щоб особистий візит Зеленського став можливим, необхідний збіг багатьох факторів, з огляду на ситуацію на фронті та попередження української розвідки про підготовку Росією серйозного наступу в лютому.

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– Наш президент хотів би приїхати, у нього є воля чи намір приїхати. Проте все ще залишається питання, чи буде ситуація з безпекою такою, яка дозволить йому приїхати, – наголосила Джапарова.

Як зазначила заступниця міністра, Україна хотіла б, щоб Генасамблея ООН ухвалила одну з двох резолюцій напередодні річниці вторгнення РФ.

Перший документ стосується підтримки формули миру президента Зеленського з 10 пунктів, яка охоплює відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ. А другий документ передбачає підтримку створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії Росії.

– Ми маємо діяти крок за кроком. Залишається питання, яка з резолюцій буде першою… Я думаю, що ми дізнаємося це дуже скоро, протягом найближчого тижня або двох, – додала Джапарова.

Вона уточнила, що саміт в ООН стане майданчиком для обговорення питань, які Україна вважає важливими, зокрема щодо формули миру. Однак це не означає, що після проведення саміту Україна буде готова підписати мирну угоду чи перемир’я.

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Якщо Володимир Зеленський таки приїде на засідання ООН, це буде його другий закордонний візит після повномасштабного вторгнення РФ. 21 грудня він здійснив несподіваний візит до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив в американському Конгресі.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що Генасамблея вже запланувала на 23 лютого дебати високого рівня щодо війни в нашій державі. А 24 лютого відбудеться міністерське засідання Ради безпеки ООН.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна розраховує провести саміт щодо формули миру до кінця лютого 2023 року, а майданчиком хоче бачити ООН.

Днями посол України в Туреччині Василь Бондар підтвердив, що український саміт миру в ООН має відбутися у Нью-Йорку в річницю російського вторгнення.