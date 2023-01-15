Пригожин продолжает манипулировать “взятием Соледара” для поднятия своего статуса и критики ВС РФ — ISW

Январь, 15 в 8:47

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме “захвата Соледара”, чтобы поднять свой политический статус и косвенно критиковать армию РФ.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечено, что 14 января Пригожин опубликовал видеоматериалы, по его словам, снятые в Соледаре, чтобы прорекламировать роль Вагнера в захвате города.

Сейчас смотрят

– Пригожин показал командира ЧВК, руководившего захватом населенного пункта, и восхвалял возможности Вагнера по сравнению с обычными российскими военными, – говорится в сообщении.

Пригожин заявил, что ПВК Вагнера добилась успеха благодаря своему “богатому опыту, независимости, эффективной военной технике и отличной системе управления”.

Он утверждал, что система управления ЧВК “стимулирует командиров и подчиненных к тесному сотрудничеству на местах и позволяет услышать жалобы рядовых бойцов”.

– Этим Пригожин, вероятно, пытается рекламировать дальнейший набор наемников и очернить российские войска, лоббируя увеличение роли Вагнера – и его лично – в войне в Украине, – отмечают аналитики.

Ранее в ВСУ опровергли заявления российских оккупантов о якобы захвате Соледара.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что за Соледар Донецкой области продолжаются бои как внутри города, так и за его пределами.

Вечером 14 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Соледаре продолжаются жестокие бои за город.