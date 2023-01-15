Пригожин продовжує маніпулювати “взяттям Соледара”для підняття свого статусу та критики ЗС РФ – ISW

Січень, 15 в 8:47

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі “захоплення Соледара”, щоб підняти свій політичний статус і опосередковано критикувати армію РФ.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що 14 січня Пригожин опублікував відеоматеріали, які, за його словами, були зняті в Соледарі, щоб прорекламувати роль Вагнера в захопленні міста.

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– Пригожин показав командира ПВК, який керував захопленням населеного пункту, і вихваляв можливості Вагнера в порівнянні зі звичайними російськими військовими, – йжеться в повідомленні.

Пригожин заявив, що ПВК Вагнера досягла успіху завдяки своєму “багатому досвіду, незалежності, ефективній військовій техніці та чудовій системі управління”.

Він стверджував, що система управління ПВК “стимулює командирів і підлеглих до тісної співпраці на місцях і дозволяє почути скарги рядових бійців”.

– Цим Пригожин, ймовірно, намагається рекламувати подальший набір найманців і очорнити російські війська, лобіюючи збільшення ролі Вагнера – і його особисто – у війні в Україні, – зазначають аналітики.

Раніше у ЗСУ спростували заяви російських окупантів про нібито захоплення Соледара.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що за Соледар Донецької області тривають бої як всередині міста, так і за його межами.

Ввечері 14 січня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Соледарі тривають жорстокі бої за місто.