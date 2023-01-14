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Факты / Україна

За Соледар продолжаются жестокие бои, оккупанты атакуют и днем, и ночью — Маляр

Илья Нежигай, редактор ленты
Ганна Маляр
Фото: УНИАН

В Соледаре Донецкой области продолжаются жестокие бои за город.

Об этом вечером 14 января сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Жестокие бои за Соледар продолжаются. Наши воины отражают непрерывные атаки врага — и днем, и ночью, — заявила она.

По словам Маляр, враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования.

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Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за Соледар Донецкой области продолжаются бои как внутри города, так и за его пределами.

Накануне в пресс-центре Восточной группировки войск опровергли заявления российских оккупантов о якобы “захвате” Соледара. Отмечалось, что за город продолжаются тяжелые бои. Украинские военные держат оборону против вражеских подразделений, в частности против наемников ЧВК Вагнера.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что в городе ведутся ожесточенные бои и ни одна из сторон его не контролирует.

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Источник: Анна Маляр

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