Январь, 16 в 13:19

Россия продолжит обстреливать территорию Украины ракетами С-300 или С-400, поэтому гражданам нужно быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

— Россия достаточно давно обстреливает комплексами C-300 украинские города, в частности Николаев, Харьков, Днепр. Они взяли на вооружение данную методику, у них много ракет такого типа. Теперь россияне пытаются достать до украинской столицы, если им это будет удаваться – они продолжат это делать. Риски возрастают, – сказал Мусиенко.

По словам эксперта, сбивать ракеты С-300 и С-400 смогут комплексы Patriot или SAMP-T. Они значительно усилят работу нашей ПВО, как только поступят на вооружение украинских военных.

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Еще один способ борьбы с такими воздушными целями – уничтожать пусковые установки, которых в РФ значительно меньше, чем самих ракет.

Мусиенко подчеркнул, что от сигнала объявления воздушной тревоги до момента прилета ракеты может пройти всего несколько минут.

— Что касается воздушной тревоги — будет улучшена система оповещения, которая позволит несколько на опережение включать режим опасности. Израиль готовится поставить и создать соответствующие системы для противодействия угрозам такого типа. Первоочередная задача ракет C-300 и С-400 – это уничтожение воздушных целей. Но некоторые оснащения и модернизация этих комплексов дают возможность врагу наносить удары по земле, в том числе и по баллистической траектории, в этом и есть их опасность, — пояснил эксперт.

По наилучшему сценарию, американские комплексы ПВО Patriot появятся в Украине весной, добавил Мусиенко.

Напомним, что во время атаки 14 января РФ впервые ударила по Киеву ракетами С-300 или С-400.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эти ракеты неточные, а украинские Силы ПВО пока не имеют возможности их сбить. Скорость ракет С-300 — более 3 тыс. км/ч, С-400 — свыше 4 тыс. км/ч.