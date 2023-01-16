Січень, 16 в 13:19

Росія продовжить обстрілювати територію України ракетами С-300 або С-400, тому громадянам потрібно дуже швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Росія досить давно обстрілює комплексами C-300 українські міста, зокрема Миколаїв, Харків, Дніпро. Вони взяли на озброєння цю методику, у них багато ракет такого типу. Тепер росіяни намагаються дістати до української столиці, якщо їм це буде вдаватися – вони продовжать це робити. Ризики зростають, – сказав Мусієнко.

За словами експерта, збивати ракети С-300 та С-400 зможуть комплекси Patriot або SAMP-T. Вони значно посилять роботу нашої ППО, щойно надійдуть на озброєння українських військових.

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Ще один спосіб боротьби з такими повітряними цілями – знищувати пускові установки, яких у РФ значно менше, аніж самих ракет.

Мусієнко наголосив, що від сигналу оголошення повітряної тривоги до моменту прильоту ракети може минути лише кілька хвилин.

– Щодо повітряної тривоги – буде покращена система оповіщення, яка даватиме змогу дещо на випередження вмикати режим небезпеки. Ізраїль готується поставити і створити відповідні системи для протидії загрозам такого типу. Першочергове завдання ракет C-300 та С-400 – це знищення повітряних цілей. Але певні оснащення і модернізація цих комплексів дають змогу ворогу завдавати ударів по землі, зокрема й по балістичній траєкторії. У цьому і є їхня небезпека, – пояснив експерт.

За найкращим сценарієм, американські комплекси ППО Patriot з’являться в Україні навесні, додав Мусієнко.

Нагадаємо, що під час атаки 14 січня РФ вперше вдарила по Києву ракетами С-300 чи С-400.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ці ракети неточні, а українські Сили ППО наразі не мають можливостей їх збити. Швидкість ракет С-300 – понад 3 тис. км/год, С-400 – понад 4 тис. км/год.