Январь, 17 в 19:15

В субботу, 14 января, вражеские войска ударили по Киеву зенитными ракетами С-400 из Брянской области России.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, во время последней атаки по Киеву и области Россия выпустила более 10 таких зенитных ракет, летевших по баллистической траектории.

– Уже полгода вся прифронтовая зона – под ударом этих ракет. Ничего не изменилось. Изменилось лишь направление, из которого они впервые это сделали – Брянская область. И довольно-таки из большой дальности. С-400 бьет более чем на 200 км, — сказал он.

Игнат напомнил, что у украинской ПВО пока нет средств для сбивания зенитных ракет. В то же время Силы обороны уже работают над противодействием таким шагам противника.

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