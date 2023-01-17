Січень, 17 в 19:15

У суботу, 14 січня, ворожі війська вдарили по Києву зенітними ракетами С-400 з Брянської області Росії.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, під час останньої атаки по Києву та області Росія випустила понад 10 таких зенітних ракет, які летіли по балістичній траєкторії.

– Вже пів року вся прифронтова зона – під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили, – Брянська область. І доволі таки з великої дальності. С-400 б’є на понад 200 км, – сказав він.

Ігнат нагадав, що українська ППО наразі не має засобів для збиття зенітних ракет. Водночас Сили оборони вже працюють над протидією таким крокам противника.

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Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Росія почала частіше застосовувати зенітні ракетні комплекси С-300 через скорочення своїх запасів балістичних ракет.