Январь, 17 в 16:37

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе будут новые решения относительно членства Украины в Альянсе.

Об этом он заявил во время посвященной европейской обороне сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Я ожидаю, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле будут приняты решения. И мы очень сильно надеемся, что этот саммит будет посвящен не только нашей собственной безопасности, но и безопасности Украины — в смысле, что также будут найдены какие-то формулировки относительно ожиданий Украины более тесно интегрироваться в НАТО, — сказал он.

По словам Науседы, сейчас он не может сказать, что на саммите в Вильнюсе союзники будут обсуждать полноценное членство Украины в НАТО, но участники должны найти какие-то новые формулировки и предложения, чтобы “дать надежду нашим друзьям в Украине”.

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Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина фактически стала членом НАТО.