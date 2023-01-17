Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На саммите НАТО должны звучать другие формулировки для Украины — президент Литвы

Евгения Грейс, редактор ленты
Ґітанас Науседа - президент Литви
Фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе будут новые решения относительно членства Украины в Альянсе.

Об этом он заявил во время посвященной европейской обороне сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Я ожидаю, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле будут приняты решения. И мы очень сильно надеемся, что этот саммит будет посвящен не только нашей собственной безопасности, но и безопасности Украины — в смысле, что также будут найдены какие-то формулировки относительно ожиданий Украины более тесно интегрироваться в НАТО, — сказал он.

По словам Науседы, сейчас он не может сказать, что на саммите в Вильнюсе союзники будут обсуждать полноценное членство Украины в НАТО, но участники должны найти какие-то новые формулировки и предложения, чтобы “дать надежду нашим друзьям в Украине”.

Сейчас смотрят

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина фактически стала членом НАТО.

Читайте
В НАТО решили на несколько недель перекинуть самолеты разведки ближе к Украине

Источник: Укринформ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка