Січень, 17 в 16:37

Президент Литви Гітанас Науседа висловив надію, що на саміті НАТО в липні у Вільнюсі будуть нові рішення щодо членства України в Альянсі.

Про це він заявив під час присвяченої європейській обороні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

– Я очікую, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні будуть прийняті рішення. І ми дуже сильно сподіваємося, що цей саміт буде присвячений не лише нашій власній безпеці, але й безпеці України – у сенсі, що також буде знайдено якісь формулювання щодо очікувань України більш тісніше інтегруватися в НАТО, – сказав він.

За словами Науседи, зараз він не може сказати, що на саміті у Вільнюсі союзники обговорюватимуть повноцінне членство України в НАТО, але учасники мають знайти якісь нові формулювання та речення, щоб “дати надію нашим друзям в Україні”.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна фактично стала членом НАТО.