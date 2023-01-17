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Факты / Україна

Соледар наш, ВСУ дают отпор российским оккупантам — Череватый

Валентина Летяк, редактор ленты
Бої за Соледар

Под Соледаром Донецкой области продолжаются бои, по состоянию на 17 января украинские подразделения контролируют город.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника, — уточнил он.

Накануне Череватый говорил, что украинские бойцы в районе Бахмута и Соледара должны помешать дальнейшему продвижению врага, а также уничтожать личный состав и технику войск РФ.

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Источник: Суспільне
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