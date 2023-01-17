Январь, 17 в 12:29

Под Соледаром Донецкой области продолжаются бои, по состоянию на 17 января украинские подразделения контролируют город.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника, — уточнил он.

Накануне Череватый говорил, что украинские бойцы в районе Бахмута и Соледара должны помешать дальнейшему продвижению врага, а также уничтожать личный состав и технику войск РФ.

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Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ