Последние данные об оккупации населенных пунктов и проведении боевых действий в Украине от американского Института изучения войны (ISW).

Here are today’s control-of-terrain maps of #Russia‘s invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats.

Click here to see our interactive map: https://t.co/8RN8PxU2LC pic.twitter.com/kODbC8OgiU

— ISW (@TheStudyofWar) January 16, 2023