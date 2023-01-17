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В Киеве и других городах Украины наблюдается дефицит генерации энергии, в частности, на столицу было выделено 974 МВт из необходимых 1,6 тыс. Из-за этого приходилось отключать свет даже в серых зонах.

Система после последних атак продолжает быть сложной, а ограничения сейчас — это единственная возможность не ухудшить то, что осталось. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.