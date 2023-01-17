Разбор завалов в Днепре и обстрелы Херсона: что происходит на 328 сутки войны (онлайн)
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал следующую страну, на которую РФ намерена напасть — это может быть Казахстан.
Количество погибших в результате российского удара по многоэтажному жилому дому в Днепре увеличилось до 40 человек.
Великобритания передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи: 14 танков Challenger 2, 30 самоходных артиллерийских установок AS90, 100 единиц бронетехники, включая БТР FV430 Mk3 Bulldog, десятки беспилотников, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 усовершенствованных ракет, запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.
Генеральный секретарь НАТО анонсировал двустороннюю встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Сейчас идут ожесточенные бои за Соледар — статус города не российский, украинские воины выполняют две задачи, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении €18 млрд помощи.