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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Разбор завалов в Днепре и обстрелы Херсона: что происходит на 328 сутки войны (онлайн)

Разбор завалов в Днепре и обстрелы Херсона: что происходит на 328 сутки войны (онлайн)

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал следующую страну, на которую РФ намерена напасть — это может быть Казахстан.

Количество погибших в результате российского удара по многоэтажному жилому дому в Днепре увеличилось до 40 человек.

Великобритания передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи: 14 танков Challenger 2, 30 самоходных артиллерийских установок AS90, 100 единиц бронетехники, включая БТР FV430 Mk3 Bulldog, десятки беспилотников, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 усовершенствованных ракет, запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

Генеральный секретарь НАТО анонсировал двустороннюю встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Сейчас идут ожесточенные бои за Соледар — статус города не российский, украинские воины выполняют две задачи, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении €18 млрд помощи.

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01:00 - 17 января

Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) организовали на АЭС Украины, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность.

Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Гросси во время брифинга на Южноукраинской АЭС, где открыла свое присутствие постоянная миссия МАГАТЭ 16 января.

— Мы привезли группу экспертов, которые будут рассредоточены на всех украинских АЭС. Они будут анализировать ситуацию с оборудованием, безопасностью, физической защитой. Мы будем коммуницировать с украинской стороной и смотреть, что можем сделать с поставками оборудования, что и в какой области улучшить, — сказал Гросси.

Південноукраїнська АЕС

Фото: Энергоатом

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00:57 - 17 января

Последние данные об оккупации населенных пунктов и проведении боевых действий в Украине от американского Института изучения войны (ISW).

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00:32 - 17 января

В Киеве и других городах Украины наблюдается дефицит генерации энергии, в частности, на столицу было выделено 974 МВт из необходимых 1,6 тыс. Из-за этого приходилось отключать свет даже в серых зонах.

Система после последних атак продолжает быть сложной, а ограничения сейчас — это единственная возможность не ухудшить то, что осталось. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

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00:09 - 17 января

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила создать в Гааге спецтрибунал по расследованию преступлений, совершенных во время агрессии РФ против Украины.

Он должен стать дополнением к Международному уголовному суду (МУС).

Анналена Бербок

Фото: Getty Images

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00:07 - 17 января

Президент Украины Владимир Зеленский пережил более 12 отдельных покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале 2022 года.

Об этом со ссылкой на “украинских официальных лиц” говорится в книге Криса Уиппла “Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена (Уиппл — автор книг об администрациях различных президентов США).

— Разведданные были настолько детальными, что помогли бы силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь, — пишет Уиппл.

Володимир Зеленський

Фото: Офис президента

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00:05 - 17 января

Всего поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в многоквартирном доме в Днепре на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек.

Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— До сих пор в Днепре продолжается разбор завалов дома, который был разрушен российской ракетой. Я благодарю всех, кто совершает эту спасательную операцию! Каждому работнику ГСЧС и полиции, каждому врачу, каждому волонтеру! Всем, кто задействован!

По состоянию на это время удалось спасти из-под завалов 39 человек, в том числе шестеро детей. В общей сложности поступило 47 сообщений о тех, кто мог находиться в доме на время удара и чья судьба была неизвестна. Удалось выяснить информацию уже относительно 22 человек, — сообщил глава государства.

ракетний удар по будинку у Дніпрі

Фото: ГСЧС

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00:02 - 17 января

В США признают потребность Украины бить огнем дальше за линию фронта и размышляют о передаче тяжелых боевых машин.

Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США продолжают дискуссию с украинскими властями о поставках типа ракет.

— Дальнобойные ракеты: мы продолжаем слышать интересные замечания. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретной — это полезно. Есть потребность достигать дальше за линию фронта. Не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе. Нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов, но я не буду решать заранее, какая это может быть система, — заявил он.

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