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Факти / Україна

Соледар наш, ЗСУ дають відсіч російським окупантам – Череватий

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Бої за Соледар

Під Соледаром Донецької області тривають бої, станом на 17 січня українські підрозділи контролюють місто.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи знаходяться там і постійно вражають вогнем противника, – уточнив він.

Напередодні Череватий говорив, що українських бійців у районі Бахмута та Соледара мають перешкодити подальшому просуванню ворога, а також нищити особовий склад та техніку військ РФ.

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Джерело: Суспільне
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