Соледар наш, ЗСУ дають відсіч російським окупантам – Череватий
Під Соледаром Донецької області тривають бої, станом на 17 січня українські підрозділи контролюють місто.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
– Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи знаходяться там і постійно вражають вогнем противника, – уточнив він.
Напередодні Череватий говорив, що українських бійців у районі Бахмута та Соледара мають перешкодити подальшому просуванню ворога, а також нищити особовий склад та техніку військ РФ.
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Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ