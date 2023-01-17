Січень, 17 в 12:29

Під Соледаром Донецької області тривають бої, станом на 17 січня українські підрозділи контролюють місто.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи знаходяться там і постійно вражають вогнем противника, – уточнив він.

Напередодні Череватий говорив, що українських бійців у районі Бахмута та Соледара мають перешкодити подальшому просуванню ворога, а також нищити особовий склад та техніку військ РФ.

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Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ