Январь, 17 в 8:10

Минус 870 оккупантов и 21 единица тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли врагу очередной сокрушительный удар — ликвидировали по меньшей мере 870 российских захватчиков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По состоянию на 17 января общие боевые потери личного состава армии РФ составили более 116 тысяч. Сейчас смотрят Потери РФ в войне на 17 января 2023 года: личного состава – около 116 950 (+870) человек,

танков ‒ 3121 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6215 (+11) ед,

артиллерийских систем – 2104 (+5) ед,

РСЗО – 441 (+3) ед,

средств ПВО ‒ 220 ед,

самолетов – 286 ед,

вертолетов – 276 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1872 ед,

крылатых ракет ‒ 749 ед,

кораблей /катеров ‒ 17 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4877 (+7) ед,

специальной техники – 190 ед. Напомним, что 15 января ВСУ ликвидировали 790 российских врагов и уничтожили 40 единиц тяжелой техники.

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