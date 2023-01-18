Январь, 18 в 18:34

Нынешний год будет сложным, а НАТО должны больше вкладываться в оборону и готовиться к будущим войнам.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане во время дебатов военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран-союзниц.

Он заявил, что сегодняшнее заседание проходит в “критический момент для евро-атлантической безопасности”.

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— Наш мир изменился по сравнению с тем, каким он был всего год назад. Основанный на правилах международный порядок находится под большим напряжением. Наша безопасность находится под угрозой. Демократия находится под ударом. Это сказывается на нашей экономике и наших людях, — добавил Джоанэ.

Заместитель генсекретаря НАТО напомнил, что спустя почти год с полномасштабного вторжения, война России против Украины находится в центре внимания.

— Почти год назад президент Путин начал свою войну. Чтобы взять под контроль Украину и отнять у людей свободу. Но он недооценил мастерство и храбрость украинского народа, вооруженных сил и руководства. Он недооценил наше единство и нашу солидарность с Украиной. Он недооценил реакцию наших стран, — сказал он.

Мирча Джоанэ подчеркнул, что НАТО оказывают “беспрецедентную помощь”, чтобы поддержать право Украины на самооборону и это изменило ситуацию на поле боя, что имеет решающее значение “для формирования будущего Украины”.

При этом заместитель генсека добавил, что недооценивать Россию опасно, поскольку президент РФ Владимир Путин готовится к длительной войне.

— Он уже мобилизовал еще более 200 тыс. военнослужащих, многие из которых проходят подготовку. Он наращивает российское военное производство. И поставляет больше оружия другим авторитарным режимам, включая Иран. Но, возможно, самое главное, у нас нет никаких признаков того, что цели Путина изменились, — сказал он.

Представитель НАТО подчеркнул, что исходя из вышеперечисленного, Северноатлантическому союзу необходимо быть готовыми к долгому пути, поскольку “2023 год будет трудным годом”.

Он повторил тезис о том, что НАТО должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

— В то же время мы должны выполнить решения, принятые нашими лидерами на Мадридском саммите в прошлом году. И укрепить нашу оборону, чтобы противостоять любой угрозе, с любого направления. Сейчас идет работа по быстрому наращиванию наших боевых групп на восточном фланге до уровня бригады, — сказал Мирча Джоанэ.

По его словам, Северноатлантическому союзу необходимо привести большее количество войск в повышенную готовность.

Кроме того, НАТО также имееют прогресс в реализации новой модели сил и новых планов по защите ключевых и значимых мест в Союзе на всех стратегических направлениях.

Мирча Джоанэ упомнялу три цели, которые стоят перед НАТО в преддверии саммита Союзу в Вильнюсе в 2023 году.

— Первое: мы должны больше инвестировать в оборону. Цель в 2%, установленная в Уэльсе почти десять лет назад, все чаще рассматривается как пол, а не потолок для наших инвестиций в оборону, — сказал он.

По его словам, НАТО необходимо хорошо обученные и хорошо экипированные солдаты с современными возможностями, готовые к более быстрому развертыванию в любое время и в любом месте.

Во-вторых, НАТО необходимо наращивать промышленный потенциал для производства оружия и боеприпасов и тесно сотрудничать с оборонной промышленностью для пополнения собственных запасов.

— Это важно для Украины и для нашего собственного сдерживания и обороны. Это будет важной темой обсуждения на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в феврале в этом самом зале, — сказал заместитель генсека.

Третий пункт, который назвал Джоанэ, был извлечен как урок из российско-украинской войны.

— Нам также необходимо готовиться к возможным будущим войнам и продолжать преобразование НАТО для цифровой эпохи. Наш Союз должен сохранить военный потенциал и возможности для защиты НАТО от всех вызовов, сейчас и в будущем, в том числе в многодоменных операциях, — сказал он.

По его словам, очень важно, чтобы НАТО лучше использовали возможности, которые открываются благодаря новым технологиям, включая искусственный интеллект и большие данные.

Он добавил, что в Союзе на данный момент ведется большая работа по укреплению технологического превосходства, что, в свою очередь, укрепляет и усиливает сдерживание и оборону НАТО.

— Так что у нас впереди насыщенная повестка дня. Я с нетерпением жду продолжения работы со всеми вами, чтобы сохранить НАТО сильной, а наших людей в безопасности, — сказал он.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что Запад должен сделать значительно больше для помощи Украине, особенно после атаки на Днепр.

Источник: NATO