Січень, 18 в 21:42

Україна має намір вступити до Північноатлантичного союзу, оскільки це є найкращою гарантією безпеки.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з ведучим CNN Фарідом Закарієй в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

– Гарантії безпеки для нас є одним з пріоритетів… Ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО, на жаль, Росія це розуміє, і бореться з цим, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна знаходиться на шляху до Північноатлантичного союзу.

Зараз дивляться

– Ми на цьому шляху. НАТО – це найкраща гарантія безпеки для нас, для нашої країни, майбутнього наших дітей, – зазначив глава держави.

Ведучий запитав Володимира Зеленського, як він може прокоментувати слова ексдержсекретаря США Генрі Кіссінджера, який днем раніше на форумі в Давосі казав, що необхідно дати можливість Росії бути членом світового порядку.

– Мені здається, що місце серед терористів Росія собі вже обрала, і сьогодні це вже не залежить від їх керівництва… Я радий, що Кіссінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, наше політичне завдання, щоби люди відомі, різні політичні діячі, актуальні, або які були колись актуальні, щоб вони визнавали велику помилку саме Путіна, щоб вони визнавали, що це – агресія саме Росії, – дав відповідь Володимир Зеленський.

Паралельно з форумом у Давосі проходило засідання воєнного комітету НАТО, де заступник генсекретаря заявив, що 2023 рік буде складним, а Союзу необхідно більше вкладатись в оборону та готуватись до майбутніх воєн.