В России новая волна мобилизации охватит жителей Москвы — ГУР
Российские власти готовятся к очередной волне мобилизации.
Как сообщает ГУР Минобороны Украины, повышенное внимание военкоматов будут иметь жители центральных регионов.
Среди работников московских предприятий проводят агитационные мероприятия. Это сопровождается запугиванием.
Больше всего военкомы заинтересованы в мужчинах в возрасте 40-55 лет с опытом службы и военными специальностями.
Также усиливается агитационная работа среди иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик СССР): мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на военную службу. После этого им автоматически предоставляют гражданство.
— Владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать “добровольные” пожертвования в пользу Вооруженных сил РФ (иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей), — говорится в сообщении.
Кроме этого, в Москве формируются “добровольные” группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров.
— Их задача — предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, “подозрительными” считаются любые группы более 20 человек, — сообщает украинская военная разведка.
Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что уровень поддержки войны в России вырос, они могут выдержать еще одну волну мобилизации.