Январь, 18 в 13:52

Российские власти готовятся к очередной волне мобилизации.

Как сообщает ГУР Минобороны Украины, повышенное внимание военкоматов будут иметь жители центральных регионов.

Среди работников московских предприятий проводят агитационные мероприятия. Это сопровождается запугиванием.

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Больше всего военкомы заинтересованы в мужчинах в возрасте 40-55 лет с опытом службы и военными специальностями.

Также усиливается агитационная работа среди иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик СССР): мужчинам призывного возраста, которые обращаются в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на военную службу. После этого им автоматически предоставляют гражданство.

— Владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать “добровольные” пожертвования в пользу Вооруженных сил РФ (иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей), — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Москве формируются “добровольные” группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров.

— Их задача — предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций. Согласно полученным инструкциям, “подозрительными” считаются любые группы более 20 человек, — сообщает украинская военная разведка.

Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что уровень поддержки войны в России вырос, они могут выдержать еще одну волну мобилизации.