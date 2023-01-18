Січень, 18 в 13:52

Російська влада готується до чергової хвилі мобілізації.

Як повідомляє ГУР Міноборони України, підвищену увагу військкоматів матимуть жителі центральних регіонів.

Серед працівників московських підприємств проводять агітаційні заходи. Це супроводжується залякуванням.

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Найбільше воєнкоми зацікавлені у чоловіках віком 40-55 років із досвідом служби та військовими спеціальностями.

Також посилюється агітаційна робота серед іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік СРСР): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на військову службу. Після цього їм автоматично надають громадянство.

– Власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити “добровільні” пожертви на користь Збройних сил РФ (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів), – йдеться у повідомленні.

Крім цього, у Москві формуються “добровільні” групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торговельних центрів.

– Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, “підозрілими” вважаються будь-які групи понад 20 осіб, – повідомляє українська воєнна розвідка.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни вважають, що рівень підтримки війни в Росії зріс, вони можуть витримати ще одну хвилю мобілізації.