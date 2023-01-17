Январь, 17 в 19:16

Российские оккупанты жалуются на большие потери во время полномасштабной войны против Украины, а также на ложь командования по поводу местонахождения мобилизованных РФ.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров российских солдат, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Во время телефонного разговора один из оккупантов, находящийся на территории Луганской области, рассказал другому, что под Луганск привезли 170 мобилизованных из РФ. Их бросили на передовую, а российские контрактники вместо них остались служить, чтобы не воевать.

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– Их привезли. Пацаны-контрактники на “передок” их отправили, они (мобилизованные, – Ред.) вместо них служат, – отметил рашист.

Собеседник в ответ заявил, что никто не хочет воевать и гибнуть на фронте. Он рассказал о ситуации в своем подразделении, где на бумагах числятся “котрабасы” (т.е. контрактники), а на самом деле воюют “мобики” (мобилизованные).

– У нас по бумажке в министерстве (обороны РФ, — Ред.) вообще “контрабасы” здесь стоят, где мы стоим. А на самом деле здесь “мобики” стоят. Заменить не могут полтора месяца уже нас, – пожаловался оккупант.

Он добавил, что командир их батальона находится вместе с ротным в тылу, а солдатам не разрешает уходить в отпуск.

Кроме того, второй оккупант рассказал о значительных потерях в своем подразделении.

– У нас из 35 человек 11 осталось, — заявил он, добавив, что российская артиллерия и танки часто бьют по своим же солдатам, в результате чего те гибнут.

Недавно украинская разведка и западные СМИ сообщали, что Кремль может мобилизовать на полномасштабную войну против Украины еще около 500 тыс. солдат. Этих мобилизованных могут бросить в новое наступление весной 2023 года.

По данным ГУР Минобороны Украины, руководство РФ хочет увеличить численность российской армии до 2 млн человек во время очередной волны мобилизации.

Источник: ГУР Минобороны Украины