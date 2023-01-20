Січень, 19 в 22:09

У Росії панічно встановлюють колісні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1 на дахах будівель, зокрема на будівлі Міноборони РФ, що свідчить про занепокоєність Кремля про можливість України діставати до Москви.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Його запитали, якими засобами протиповітряної оборони, окрім Patriot, найкраще боронитись від російських ракет із зенітних комплексів С-300 та С-400.

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– Найкраще “щеплення” проти них – це те, що літає зараз по російських Telegram-каналах… що і скільки дає кожна країна (Україні, – Ред.), скільки NASAMS, скільки Patriot. Там просто неймовірні зараз перебувають панічні настрої. Ви бачили, можливо, що вони вже ЗРГК Панцир поставили на будівлю Міноборони. Це як Іван-дурень на печі їде, – сказав він.



За його словами, в нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі.

– А вони прямо машину на колісній базі на дахи будівель величезними кранами (підіймають, – Ред.). Ну що тут дивуватись? Виходять з ситуації, як можуть, – сказав речник ПС ЗСУ.

Юрій Ігнат жартома назвав ситуацію в Росії “никакой паники нет”.

Перед цим у соцмережах з’явились фото будівлі Міноборони Росії у Москві, на якій встановлено комплекс протиповітряної оборони Панцир-С1.

Ще один комплекс ЗРГК був помічений на даху бізнес-центру за адресою Тетеринський провулок, 8, теж у Москві. На місці також можна було побачити фото кранів, завдяки яким комплекси ППО затягували на дах.

Фото: Армія FM