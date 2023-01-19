Катастрофа в Броварах: у лікарнях залишаються 16 людей, садочок цьогоріч уже не працюватиме

Січень, 19 в 13:43

16 постраждалих через авіакатастрофу в Броварах Київської області все ще залишаються в лікарнях.

Зокрема, у медичних закладах перебувають шестеро дітей.

Інші постраждалі лікуються амбулаторно.

Зараз дивляться

– Слава Богу, немає людей у важкому стані. У всіх потерпілих стабілізувався стан. Усі – в стані середнього ступеня важкості, – повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Родинам загиблих буде виділено матеріальну допомогу. Сьогодні це питання мають вирішити депутати Броварської міськради.

За словами Олексія Кулеби, загалом планується виділити 200 тис. грн.

Що відбувається на місці аварії зараз

На місці з самого ранку працюють комунальні служби. Залучено значну кількість працівників, які з дозволу слідчих прибирають місце падіння гвинтокрилу, що вже розчищене від уламків.

Крім того, триває обстеження руйнувань та пошкоджень.

Сьогодні почнеться ремонт багатоповерхівки, яка зазнала незначних руйнувань.

Уже найближчим часом там будуть відремонтовані вікна та двері.

Що буде з садочком та навчальним процесом

Садочок після авіакатастрофи зруйновано.

У цьому році, каже Олексій Кулеба, навчальний заклад точно не працюватиме.

Діти до кінця тижня перебуватимуть на дистанційному навчанні.

А з наступного тижня батькам запропонують визначитись, який садочок відвідуватимуть їхні діти.

Вихователі працюватимуть теж дистанційно, із збереженням заробітної плати.

Місцеві депутати також мають намір виділити їм окрему премію за порятунок дітей.

Нагадаємо, що 18 січня о 08:20 у Броварах на територію дитячого садка впав гелікоптер ДСНС із керівництвом МВС на борту.

В Офісі президента України майже відразу підтвердили загибель усіх дев’яти осіб, які були на борту.

Після падіння гвинтокрила не вижили:

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський ,

, його перший заступник Євген Єнін ,

, державний секретар МВС Юрій Лубкович ,

, заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк ,

, начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки НПУ, підполковник поліції Михайло Павлушко ,

, провідний інспектор департаменту комунікації МВС Микола Анацький ,

, командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко ,

, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко ,

, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Кількість загиблих та постраждалих серед дітей та дорослих, які в момент падіння гвинтокрила перебували на території дитячого садка, протягом доби постійно змінювалась, тому що тривала ідентифікація фрагментів тіл.

Уже увечері 18 січня було оприлюднено остаточну інформацію.

Через авіакатастрофу в Броварах загинули 14 людей, зокрема 1 дитина.

Постраждали 25 осіб, серед них 11 – неповнолітні.

Станом на 19 січня інформації про зниклих безвісти немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Влад Круглов