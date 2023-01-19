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Факты / Україна

В Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ МП в Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
УПЦ МП Онуфрій

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, цель законопроекта №8371 — “обеспечить духовную независимость, не допустить раскола в обществе по религиозному признаку и способствовать консолидации украинского общества и защиты национальных интересов”.

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Законопроект внесет изменения в украинское законодательство и сделает невозможной деятельность религиозных организаций с центром в стране, ведущей вооруженную агрессию против Украины.

Ранее мы писали, что против митрополита Павла из УПЦ (МП) открыли уголовное производство.

Во время Рождественской речи Павел Лебедь позволил себе слова, которые могут сеять раздор среди верующих. В частности, он заявил, что Успенский собор отдали “раскольнику и самосвяту”.

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