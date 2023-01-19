В Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ МП в Украине

Январь, 19 в 21:06

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, цель законопроекта №8371 — “обеспечить духовную независимость, не допустить раскола в обществе по религиозному признаку и способствовать консолидации украинского общества и защиты национальных интересов”.

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Законопроект внесет изменения в украинское законодательство и сделает невозможной деятельность религиозных организаций с центром в стране, ведущей вооруженную агрессию против Украины.

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