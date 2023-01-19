У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні

Січень, 19 в 21:06

У Верховну Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які пов’язані з Росією.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

За його словами, мета законопроєкту № 8371 – “забезпечити духовну незалежність, не допустити розколу в суспільстві за релігійною ознакою та сприяти консолідації українського суспільства і захисту національних інтересів”.

Зараз дивляться Законопроєкт внесе зміни до українського законодавства та унеможливить діяльність релігійних організацій із центром у країні, що веде збройну агресію проти України. Раніше ми писали, що проти митрополита Павла з УПЦ (МП) відкрили кримінальне провадження. Під час Різдвяної промови Павло Лебідь дозволив собі слова, які можуть сіяти розбрат серед вірян. Зокрема, він заявив, що Успенський собор віддали “розкольнику і самосвяту”. Читайте У майбутньому вся Лавра буде українською та належатиме ПЦУ – Епіфаній

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