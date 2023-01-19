Январь, 19 в 15:31

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Эпифаний 7 января совершил рождественскую литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. 19 января на Крещение ПЦУ провела там второе богослужение.

Высказывая мнение по поводу будущего Киево-Печерской лавры, Эпифаний отметил, что со временем Лавра полностью будет украинская.

— Когда мы получили первое разрешение, все говорили, что это одноразово и дальше не будет продления, но мы видим, что продление будет. Сначала службы будут совершаться на большие праздники, а когда уже будет сформирован клир Киево-Печерской лавры, когда присоединится часть монахов из Нижней лавры, тогда богослужения будут совершаться повседневно, а в центральном Свято-Успенском соборе, эти богослужения будут совершаться каждое воскресенье, — сказал митрополит в интервью Суспильному.

Часть Нижней лавры находится в аренде УПЦ (МП). Верхняя лавра – вернулась в собственность государства и перешла под контроль национального заповедника.

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Эпифаний добавил, что ПЦУ будет совершать богослужения в Верхней лавре, сначала получая разрешения, а затем уже будет подписан долгосрочный договор.

— Со временем вся Лавра будет украинская, будет принадлежать ПЦУ, и это все произойдет мирно и спокойно, как и 7 января, — заметил Эпифаний.

Комментируя богослужение ПЦУ 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, он подчеркнул, что это было историческое событие, “которое ожидали не одно столетие, чтобы в Лавре зазвучала молитва на украинском языке”.

Недавно стало известно, что ПЦУ проведет второе богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 19 января на Крещение.