ЕС поддерживает мирный план Зеленского из 10 пунктов — Мишель

Январь, 19 в 18:08

Европейский Союз поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в четверг во время выступления в Верховной Раде заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

— Вы хотите положить конец этой агрессивной войне, и ЕС разделяет с вами эту цель. Поэтому мы поддерживаем инициативу президента Зеленского по мирному плану из 10 пунктов, — сказал он.

Мишель подчеркнул, что на днях на саммите Украина-ЕС будут обсуждаться все направления поддержки ЕС Украины как в ее мужественном сопротивлении России, так и на пути в Европейский Союз.

Сейчас смотрят Напомним, что в ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский озвучил 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине. Речь идет о выводе войск РФ, освобождении всех пленных и депортированных, радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности и т.д. Читайте Война Путина обречена на провал, ЕС поможет Украине победить — Мишель в Раде

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter