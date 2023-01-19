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Факти / Україна

ЄС підтримує мирний план Зеленського з 10 пунктів – Мішель

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЄС підтримує мирний план Зеленського з 10 пунктів – Мішель
Фото: Getty Images

Європейський Союз підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського.

Про це у четвер під час виступу у Верховній Раді заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.

– Ви хочете покласти край цій агресивній війні, і ЄС поділяє з вами цю мету. Тому ми підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо мирного плану з 10 пунктів, – сказав він.

Мішель наголосив, що днями на саміті Україна-ЄС обговорюватимуться всі напрямки підтримки ЄС України як у її мужньому опорі Росії, так і на її шляху до Європейського Союзу.

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Нагадаємо, що у листопаді на саміті G20 президент Володимир Зеленський озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.

Йдеться про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку тощо.

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