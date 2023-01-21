Январь, 21 в 12:20

Сегодня с утра, 21 января, в Киеве люди собрались, чтобы попрощаться с руководством Министерства внутренних дел Украины, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах 18 января.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Прощание проходит в Украинском доме. Начало церемонии запланировано на 11:00.

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Обновлено в 11.45: Гробы заносят в зал.

В Киеве проходит прощание с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе в Броварах / 2 фотографии

В Киеве из-за этого перекрыли движение по Крещатику. Движение автобусов возобновят по завершении церемонии прощания.

Также утром у здания МВД собрались родные, коллеги и знакомые погибших — министра Дениса Монастырского и первого заместителя главы МВД Евгения Енина.

В Киеве проходит прощание с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе в Броварах / 5 фотографий

Напомним, что трагедия произошла утром 18 января в Броварах. Вертолет, на котором летело руководство МВД, упал на детский сад.

В результате авиакатастрофы в Броварах погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, а также заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко и ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Кроме того, из-за падения вертолета на сад погиб один ребенок и его мама. Пострадали 25 человек, из них 11 – несовершеннолетние.

Садик после авиакатастрофы разрушен. В этом году дошкольное учебное заведение точно не будет работать.

Фото: журналист Фактов ICTV Егор Ромахло