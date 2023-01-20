Авиакатастрофа в Броварах: очевидцы рассказали детали падения вертолета

Медики стабилизировали всех пострадавших после падения вертолета в Броварах. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Часть тяжелых пациентов перевели в Киевский ожоговый центр. Некоторые из них готовятся к отправке на лечение за границу. Речь идет как о детях, так и о взрослых. Потерпевших согласились принять в Польше, Австрии, Чехии и Соединенных Штатах.

По официальным данным, в авиакатастрофе погибли 14 человек. Среди них руководство МВД – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Также среди погибших один ребенок с мамой. После авиатрощи в медучреждениях остаются 16 человек. Маленькие пациенты, к счастью, в не тяжелом состоянии.

Медики и спасатели были поражены, как во время трагедии оперативно сработали воспитатели садика. Одну из них, Елену, отбросило взрывной волной. Несмотря на удар, она смогла подняться и вывести детей из пожара. Чтобы спасти малышей, воспитательницам пришлось раздвигать мебель, которая попадала от взрыва. Помогло и то, что дети знали, как поступать во время воздушной тревоги, и сразу побежали к взрослым.

Один из потерпевших, 5-летний Тимофейчик, получил ушиб головы. Еще 10 человек находятся в ожоговом отделении Киевской городской больницы номер 2. Трое из них планируют лечиться за границей. Это пострадавшие дети и взрослые, которые были в садике или рядом на момент падения вертолета ГСЧС.

8 госпитализированных, в том числе 3 детей, в реанимации. Степень ожогов пострадавших медики оценивают от 3 до 40%.

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