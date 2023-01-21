Січень, 21 в 10:52

Сьогодні зранку, 21 січня, у Києві люди зібралися, щоб попрощатися із керівництвом Міністерства внутрішніх справ України, яке загинули в авіакатастрофі в Броварах.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Прощання проходить в Українському домі. Початок церемонії запланований на 11:00.

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У Києві через це перекрили рух Хрещатиком. Рух автобусів відновлять після завершення церемонії прощання.

Також зранку біля будівлі МВС зібралися рідні, колеги та знайомі загиблих – міністра Дениса Монастирського та першого заступника голови МВС Євгена Єніна.

У Києві проходить прощання з керівництвом МВС, загиблим в авіакатастрофі в Броварах / 5 фотографий

Нагадаємо, що трагедія сталася вранці 18 січня у Броварах. Гелікоптер, на якому летіло керівництво МВС, впав на дитячий садочок.

Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, а також заступник керівника Патронатної служби Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Крім того, через падіння вертольота на садочок загинула одна дитина та її мама. Постраждали 25 осіб, серед них 11 – неповнолітні.

Садочок після авіакатастрофи зруйновано. У цьому році дошкільний навчальний заклад точно не працюватиме.

Фото: журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло