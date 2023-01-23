Январь, 23 в 15:18

Сейчас еще рано говорить о полном переломе в спровоцированной РФ полномасштабной войне. Однако ситуация на фронте будет меняться, и 2023 год станет годом победы Украины.

Такое мнение выразил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью агентству Укринформ.

Таким образом он прокомментировал прогнозы относительно большого наступления Вооруженных сил Украины и возможного окончательного перелома в войне весной или летом.

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– О полном переломе в войне сегодня говорить еще рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть. 2023 год – год нашей победы. Наша победа уже даже в том, что мы почти год защищаем свою независимость в войне с ядерным государством, которое имеет больший мобилизационный и экономический потенциал, — отметил Скибицкий.

Он добавил, что весь цивилизованный мир видит в этом стратегическое поражение РФ.

Скибицкий уточнил, что речь идет не только о победе Украины на поле боя в 2023 году, но и на других направлениях.

– Такой мощной коалиции государств, которая сейчас поддерживает Украину, за всю новейшую историю нашей страны не было. Это уже победа, – объяснил представитель ГУР.

Скибицкий уточнил, что в ближайшие два месяца будут происходить активные бои в Донецкой и Луганской областях. И ситуация на других направлениях фронта будет зависеть от результата боевых действий на Донбассе.

По его словам, могут происходить отвлекающие маневры или отвлекающие удары врага. В то же время у Украины есть необходимая информация для анализа и прогнозирования возможных действий РФ.

Что касается временно оккупированного Крыма, то российские войска готовятся там к обороне. Командование армии РФ уже создало на территории полуострова оборонную группировку.